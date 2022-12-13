Алексей Николаев: На ЧМ-2022 разочаровали ошибки арбитров в принятии решений

Футбольный арбитр Алексей Николаев оценил уровень судейства на чемпионате мира в Катаре.

«Каких-то новых тенденций, за исключением большого количества добавленного к основному времени матча и возможно сокращения наказаний в виде предупреждений и удалений, я не увидел на этом турнире. Разочаровало то, какие ошибки допустили арбитры в принятии решений в несложных игровых ситуациях, когда вмешательство VAR приводило к ошибкам в окончательном решении судьи», – сказал Николаев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Отметим, что во вторник, 13 декабря, состоится первый полуфинал ЧМ-2022. Между собой сыграют сборные Хорватии и Аргентины. Предстоящую встречу рассудит бригада арбитров во главе с итальянцем Даниэле Орсато.

В другом полуфинале, который пройдет 14 декабря, встретятся Марокко и Франции. Главным судьей матча был назначен Сесар Артуро Рамос из Мексики.