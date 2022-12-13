Алексей Николаев: Помощницы Фраппар допускали серьезные ошибки

Футбольный арбитр Алексей Николаев оценил работу женщин-судей на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что главным арбитром матча групповой стадии турнира между сборными Коста-Рики и Германии стала француженка Стефани Фраппар.

«У Фраппар не было сложных для принятия решения игровых ситуаций, а вот помощницы допустили серьезные ошибки. Если в дальнейшем женщины-арбитры будут прогрессировать, наберутся опыта, то у этой истории возможно будет хорошее продолжение», – сказал Николаев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что Фраппар стал первой в истории женщиной-арбитром, получившей назначение в качестве главного судьи на игру мужского чемпионата мира.