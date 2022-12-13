«Интернасьонал» арендовал у ЦСКА Фернандеса до конца 2023 года

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес возобновил игровую карьеру и подписал контракт с «Интернасьоналом», сообщается на официальном сайте бразильской команды.

Арендное соглашение рассчитано на год, до конца 2023 года.

Ранее Фернандес объявил о том, что приостанавливает контракт с московским ЦСКА. Футболист попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по семейным причинам.

В составе ЦСКА 32-летний защитник трижды становился чемпионом России, один раз обладателем Кубка России и два раза - Суперкубка России.

С 2016 года Фернандес является гражданином России, и с 2017 выступал за национальную сборную. Он провел 33 матча, забив пять мячей и отдав три голевые передачи.