«Факел» объявил о изменении элементов эмблемы и создании брендбука

Футбольный клуб «Факел» сообщил об изменении элементов эмблемы и создании брендбука. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте воронежской команды.

«Впервые в истории у «Факела» появился брендбук – мы решили собрать под одной обложкой наши традиции и элементы фирменного стиля, которые раньше представали перед болельщиками в разрозненном виде. Вместе с дизайн-студией Quberten мы стремились к тому, чтобы унифицировать бренд.

Замена логотипа была бы нецелесообразной – разве можно чем-то заменить особенную для нас букву «Ф» и огонь, который не гас даже в самые трудные для «Факела» времена? Мы решили сохранить лого, приведя каждую деталь к гармонии с остальными элементами композиции.

Брендбук станет важнейшим инструментом для реализации коммерческих проектов клуба и повышения эффективности маркетинговой деятельности. В этом документе отражены наши уважение к своей истории и желание развиваться», – сказано в заявлении клуба.

Напомним, «Факел» был основан в 1947 году. Нынешний сезон команда проводит в российской Премьер-лиге и занимает 13-ю строчку, набрав 13 очков.