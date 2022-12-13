Футболисты Саудовской Аравии не получали в подарок машины

Глава футбольной федерации Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль опроверг информацию о том, что футболисты сборной Саудовской Аравии получили премиальные автомобили за победу над командой Аргентины, сообщают испанские СМИ.

«Нет, нет, нет. Наши игроки играли с гордостью за свою нацию. Для них было честью и удачей представлять нашу национальную команду в историческом матче. Слухи не соответствуют действительности. У них был бонус, но обычный бонус. Для этого есть правила. Они играют не за бонусы, а за свою страну, чтобы творить историю. Многие из них стали знаменитыми после победы», - цитирует Аль-Мишаля источник.

В матче первого тура группового турнира чемпионата мира сборная Саудовской Аравии победила аргентинцев (2:1), но затем проиграла командам Польши (0:2) и Мексики (1:2) и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сулайем принял решение подарить каждому игроку по автомобилю «Роллс-Ройс Фантом».