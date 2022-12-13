Алексей Николаев: Российские судьи могли бы пройти на ЧМ до самой высокой стадии турнира

Футбольный арбитр Алексей Николаев рассказал, кто из российских судей мог бы работать на чемпионате мира в Катаре.

«В решающих матчах на групповом этапе и в играх в стадии плей-офф мы видим, что руководители судейства больше доверяют и возлагают надежды на надежную работу арбитров из Европы. В связи с чем, можно смело сказать, что и российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым достойна была работать на ЧМ в Катаре и могла на этом мировом форуме пройти до самой высокой стадии турнира», – сказал Николаев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Отметим, что на ЧМ-2018, который прошел в России, Карасев был главным арбитром матча между сборными Австралии и Перу (0:2).