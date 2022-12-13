World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алексей Николаев: Российские судьи могли бы пройти на ЧМ до самой высокой стадии турнира

Специалист отметил, что бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым могла бы достойно отработать на мировом первенстве.
Алексей Николаев: Российские судьи могли бы пройти на ЧМ до самой высокой стадии турнира
13 декабря 2022 18:46
автор: Дарья Савинова

Футбольный арбитр Алексей Николаев рассказал, кто из российских судей мог бы работать на чемпионате мира в Катаре.

«В решающих матчах на групповом этапе и в играх в стадии плей-офф мы видим, что руководители судейства больше доверяют и возлагают надежды на надежную работу арбитров из Европы. В связи с чем, можно смело сказать, что и российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым достойна была работать на ЧМ в Катаре и могла на этом мировом форуме пройти до самой высокой стадии турнира», – сказал Николаев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Отметим, что на ЧМ-2018, который прошел в России, Карасев был главным арбитром матча между сборными Австралии и Перу (0:2).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Бензема восстановился после травмы и мог сыграть в полуфинале ЧМ-2022
Нападающий получил повреждение на тренировке и досрочно покинул сборную Франции.
13.12.2022 19:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бенту покинул пост главного тренера сборной Кореи
Португальский специалист проработал с командой четыре года.
13.12.2022 18:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
Алексей Николаев: Российские судьи могли бы пройти на ЧМ до самой высокой стадии турнира
Алексей Николаев: Российские судьи могли бы пройти на ЧМ до самой высокой стадии турнира
Специалист отметил, что бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым могла бы достойно отработать на мировом первенстве.
13.12.2022 18:46
Футбол
автор: Дарья Савинова
Полуфинал ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия — в компании с Дружко, Адамяном, Евневичем и Федосом
Полуфинал ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия — в компании с Дружко, Адамяном, Евневичем и Федосом
13.12.2022 18:34
Футбол
Футболисты Саудовской Аравии не получали в подарок машины
Глава федерации футбола страны опроверг информацию о дорогих подарках за победу над сборной Аргентины.
13.12.2022 18:28
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Факел» объявил о изменении элементов эмблемы и создании брендбука
В руководстве решили собрать под одной обложкой все клубные традиции и элементы фирменного стиля.
13.12.2022 18:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Алексей Николаев: Помощницы Фраппар допускали серьезные ошибки
Алексей Николаев: Помощницы Фраппар допускали серьезные ошибки
Женщины-арбитры обслуживали матч ЧМ-2022 Коста-Рика – Германия.
13.12.2022 18:20
Футбол
автор: Дарья Савинова
«Интернасьонал» арендовал у ЦСКА Фернандеса до конца 2023 года
Экс-футболист сборной России ранее приостановил контракт с армейцами.
13.12.2022 18:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Алексей Николаев: На ЧМ-2022 разочаровали ошибки арбитров в принятии решений
Алексей Николаев: На ЧМ-2022 разочаровали ошибки арбитров в принятии решений
Мировое первенство в Катаре стартовало 20 ноября.
13.12.2022 17:58
Футбол
автор: Дарья Савинова
Селихов сфотографировался с Куртуа во время отпуска
Игроки встретились на одном из пляжей.
13.12.2022 17:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Интрига будет убита к перерыву, Мбаппе и Жиру забьют». Прогноз Булыкина на полуфинал ЧМ-2022 Франция — Марокко
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 Франция - Марокко.
Они серьезно или издеваются? Почему в мире заговорили о допуске России на Олимпиаду-2024
Такого мы не слышали за все время санкций: глава НОК США Сюзанна Лайонс заявила о целесообразности возвращения российских спортсменов на международную арену. А чуть раньше на то же самое намекнул президент Франции Эммануэль Макрон.
Франция – Марокко: расклад и расписание трансляций второго полуфинала ЧМ-2022 14.12.2022
14 декабря определится второй финалист чемпионата мира. «Плеймейкер» представляет встречу двух друзей - француза Килиана Мбаппе и марокканца Ашрафа Хакими.
Роналду подобрали Особенного тренера? Похоже, сборную Португалии возглавит Моуринью
Жозе Моуринью который раз готов возглавить сборную Португалии, в которой он, как ни странно, никогда не работал.
Сестры по несчастью! Как Элма и Катя борются за репутацию Криштиану Роналду после фиаско на ЧМ-2022
Элма и Катя Авейру - сестры Криштиану Роналду - после вылета сборной Португалии с чемпионата мира в Катаре называют критиков своего брата «крысами», «клоунами» и «ничтожествами». А еще - предлагают 37-летнему форварду остаться в национальной команде до ЧМ-2026.
«Возможно, мы увидим один гол, и забьет его Месси». Прогноз Масалитина на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от первого полуфинального матча чемпионата мира в Катаре.
Аргентина – Хорватия: расклад и расписание трансляций первого полуфинала ЧМ-2022 13.12.2022
13 декабря пройдет первый полуфинальный поединок чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» представляет матч за выход в финал с участием команд Лионеля Месси и Луки Модрича.
«Правило Трусовой» сработало для Малинина! Как русский американец с пятью чистыми четверными проиграл финал Гран-при
В воскресенье в Италии завершился главный турнир первой половины мирового сезона – финал Гран-при ISU.
Месси против МММ — Модрича, Мбаппе и Маттеуса! Что ждет Лео на финише ЧМ-2022
Лионелю Месси на чемпионате мира в Катаре предоставляется возможность реализовать мечту и переписать очередные рекорды. Впереди полуфинал Аргентина - Хорватия и вероятный финал против Франции.
«Могильщик» Бразилии Федор Кудряшов и другие мемы ЧМ-2022
Последние новости чемпионата мира в Катаре в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика