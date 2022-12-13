Бенту покинул пост главного тренера сборной Кореи

Португалец Паулу Бенту ушел в отставку с поста главного тренера сборной Кореи по футболу, сообщила Федерация футбола страны, опубликовав информацию в социальных сетях.

Бенту проработал с командой четыре года, сменив в августе 2018 года Син Тхэ Ена. На чемпионате мира в Катаре сборная вышла в 1/8 финала.

На групповом этапе сборная Кореи сыграла вничью с командой Уругвая (0:0), проиграла футболистам Ганы (2:3) и обыграла португальских футболистов (2:1). В 1/8 финала сборная сыграла с командой Бразилии и проиграла 1:4.