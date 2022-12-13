Бензема восстановился после травмы и мог сыграть в полуфинале ЧМ-2022

Форвард «Реала» Карим Бензема вернулся в общую группу команды. Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, 36-летний форвард оправился от травмы и работал наравне с остальными игроками.

Напомним, Бензема был включен в заявку сборной Франции на ЧМ-2022, но покинул ее из-за повреждения, полученного на тренировке. Футболист вернулся в Испанию и проходил лечение под контролем клубных врачей.

Добавим, что французы продолжают борьбу на турнире в Катаре. За выход в финал команда Дидье Дешама сыграет со сборной Марокко. Встреча состоится 14 декабря.