Розыгрыш супер-TENNISI-тачки уже очень скоро

Совсем скоро TENNISI bet и «Рейтинг Букмекеров» разыграют новенькую Porsche Panamera, вторую за последние полгода! Первая машина, если вы пропустили это, досталась игроку из Казани. Теперь – финишная прямая перед розыгрышем второго авто!

Для участия в розыгрыше необходимо собирать купоны. Алгоритм простой: нужно зарегистрироваться на TENNISI bet и делать ставки. За одинар с суммой ставки от 5 000 рублей и кэфом не менее 2.00 или экспресс с суммой ставки от 2 000 рублей и кэфом не менее 2.00 начисляется один купон. К примеру, за ставку на 100 000 рублей с кэфом от 2.00 ты получишь 20 купонов, если это одинар, и 50 купонов – если ставили экспресс. Да, ставить экспрессами выгоднее!

Сбор купонов можно вести до 19 декабря включительно. Чем больше купонов – тем выше шанс победить! При этом не стоит забывать, что каждый отдельно взятый купон – это шанс выиграть ценный приз.

Розыгрыш состоится 22 декабря, а Porsche Panamera – далеко не единственный трофей! Кроме нее будет куча других отличных презентов: айфоны, MacBook, Sony PlayStation и не только. Всего в розыгрыше будет 10 победителей, которые получат призы!

TENNISI bet и «РБ» – розыгрыш с теннисирующим эффектом!