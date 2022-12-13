Ибрагимович – об уходе Роналду из «МЮ»: Мы никогда не узнаем, что там было на самом деле

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Мы никогда не узнаем, что там было на самом деле. Они говорят то, что хотят сказать. Роналду говорит то, что должен сказать, чтобы защитить себя. Тренер тоже говорит что-то для самозащиты. А потом и клуб делает собственное заявление», – заявил Ибрагимович британским СМИ.

Напомним, клуб разорвал контракт с футболистом из-за интервью, которое он дал журналисту Пирсу Моргану. В ходе беседы игрок обвинили «МЮ» в предательстве, а также подчеркнул, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага, поскольку тот не уважает его.