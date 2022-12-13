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Тен Хаг назвал условие, при котором Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Желание защитника уйти из команды может подтолкнуть клуб АПЛ к продаже футболиста.
13 декабря 2022 20:15
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился прогнозом о дальнейшей карьере защитника команды Гарри Магуайра.

Отмечается, что наставник манкунианцев не ищет замены для англичанина в данный момент.

«Мы готовы продать его, если только он самостоятельно примет решение и пожелает уйти из команды. В таком случае, нам придется подыскивать ему замену», – приводит слова тен Хага британская пресса.

Добавим, что Магуайр присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2019 года. Трансфер 29-летнего игрока обошелся «красным дьяволам» в 87 миллионов евро. В нынешнем сезоне за команду АПЛ он провел девять матчей и не отметился результативными действиями.

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