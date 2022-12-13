Дешам считает, что у сборных Франции и Марокко равные шансы на выход в финал ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче своей национальной команды с Марокко в рамках 1/2 финала чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, наставник французской сборной выделяет отличную игру соперника в обороне.

«Наша задача — найти подход к команде Марокко. Ее футболисты отлично справляются с игрой в защите, нам нужно подобрать правильный стиль, чтобы вскрыть оборону серьезного соперника. Это организованная сборная способна доставлять неприятности. У Марокко равные шансы с нами на попадание в финал турнира. Но наши игроки подготовлены и осознают, с чем им придется столкнуться», – приводит слова Дешама пресс-служба французской футбольной федерации.

Напомним, что полуфинальная встреча между сборными Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало матча – 22:00 мск.