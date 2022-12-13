«Атлетико» провел переговоры с Антонио Конте

«Атлетико» рассматривает вариант с приглашением Антонио Конте на должность главного тренера. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, спортивный директор испанского клуба Андреа Берта вышел на связь со специалистом и обсудил с ним возможное подписание контракта на случай, если команду покинет Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Атлетико» занимает 4-е место, набрав 24 очка. Команда отстает от лидирующей «Барселоны» на 12 баллов.

Что касается Конте, то он работает с «Тоттенхэмом», а его договор действует до 30 июня 2023 года.