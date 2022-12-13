Ракитич признался, что ему сложно поддерживать сборную Хорватии на ЧМ-2022

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич рассказал о том, каким образом следит за выступлением сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, 34-летнему хорвату некомфортно поддерживать национальную команду, наблюдая за игрой по телевизору.

«Смотреть чемпионат мира по телевизору — худшее, что со мной случалось. Когда ты не можешь помочь команде действиями на поле, тебя переполняют различные эмоции, становится невыносимо следить за матчем. Этот опыт неприятен для меня, я чувствую себя лучше, когда нахожусь на футбольном поле», – приводит слова Ракитича хорватская пресса.

Добавим, что на текущем чемпионате мира-2022 сборная Хорватии вышла в полуфинал турнира, где сыграет с национальной командой Аргентины. Встреча состоится во вторник, 13 декабря. Начало матча – 22:00 мск.