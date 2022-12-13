Месси и Модрич выйдут в стартовых составах сборных Аргентины и Хорватии на матч 1/2 финала ЧМ-2022

Сборные Аргентины и Хорватии огласили свои стартовые составы на матч 1/2 финала чемпионата мира в Катаре.
Отметим, что очная встреча национальных команд пройдет во вторник, 13 декабря, в Лусаиле. Начало – 22:00 мск. Главным арбитром игры назначен итальянец Даниэле Орсато.
Аргентина: Мартинеc, Тальяфико, Паредес, Де Пауль, Альварес, Месси, Ромеро, Отаменди, Макалистер, Фернандеc, Молина.
Хорватия: Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Пашалич, Соса, Гвардиол, Юранович.
Добавим, что второй полуфинальный матч мирового первенства между сборными Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря.
источник: «Советский спорт»