Манише заявил, что Моуриньо является идеальным кандидатом на пост тренера сборной Португалии

Бывший полузащитник «Динамо» Манише поделился мнением о том, кто мог бы возглавить сборную Португалии в ближайшее время.

Отмечается, что 45-летний хавбек видит в Жозе Моуриньо идеальную кандидатуру на пост наставника национальной команды Португалии.

«Если учитывать, каких успехов и титулов добился Жозе, для меня становится очевидно, что он прекрасно справился бы с работой в сборной Португалии. У него есть опыт с лучшими клубами мира, с которыми он добивался выдающихся результатов. Считаю, у него есть все шансы стать главным тренером сборной и добиться успеха на международной арене», – приводит слова Манише португальская пресса.

Добавим, что на чемпионате мира в Катаре сборная Португалии потерпела поражение от национальной команды Марокко (0:1) в четвертьфинальном матче и завершила свое выступление на турнире.