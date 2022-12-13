Карсдорп может отправиться в «Фулхэм» на правах аренды

Руководство «Фулхэма» планирует арендовать защитника «Ромы» Рика Карсдорпа да конца текущего сезона. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что ранее 27-летний футболист повздорил с наставником римлян Жозе Моуриньо и был отстранен от выступлений за основную команду.

Как утверждает источник, лондонцы рассчитывают, что португальский специалист готов отдать нидерландского игрока в аренду ради сохранения благоприятной атмосферы в итальянском клубе.

Добавим, что Карсдорп присоединился к «Роме» в августе 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах и не отметился результативными действиями.