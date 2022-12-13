Роналдо посоветовал Неймару обратиться к психологам за помощью

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо посоветовал полузащитнику национальной команды Неймару обратиться за помощью к психологам после вылета «пентакампеонов» с ЧМ-2022.

«Я бы посоветовал обратиться за психологической помощью, чтобы противостоять этому давлению - для одного человека оно слишком велико. Неймар вернется с той же страстью, с тем же желанием. Но я хочу подчеркнуть, что за психическим здоровьем наших игроков необходимо следить. Для нас очень важно решить этот вопрос, особенно когда речь идет о чемпионате мира, где весь мир смотрит на сборную», - приводит слова Роналдо бразильская пресса.

Напомним, в 1/4 финала Бразилия сенсационно проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти. Четыре года назад на мундиале в России «селесао» завершили выступление на этой же стадии, уступив бельгийцам.

В последний раз бразильцы завоевывали чемпионский титул в 2002 году, а Роналдо стал лучшим бомбардиром того турнира.