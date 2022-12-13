Швайнштайгер считает, что игру Фернандеша сильно недооценивают

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о качестве игры португальского хавбека «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Отмечается, что по мнению немца, выступление 28-летнего игрока часто недооценивают.

«Я зову Фернандеша «мозгом», потому что он умно двигается на футбольном поле. Его трудолюбие, усердие и выносливость в матчах сильно недооценивают. Кроме того, он постоянно отличается забитыми мячами и ассистами. Во всех его действиях в матче присутствует смысл», – приводит слова Швайнштайгера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Португалии Фернандеш отыграл четыре матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. В текущем сезоне за «Манчестер Юнайтед» на его счету 20 сыгранных встреч, три забитых мяча и три ассиста.