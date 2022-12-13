Месси повторил рекорд Маттеуса по количеству сыгранных матчей на ЧМ

Лионель Месси повторил рекорд бывшего защитника сборной Германии Лотара Маттеуса по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.

Теперь на счету обоих по 25 встреч на мундиалях.

Примечательно, что аргентинец, вероятнее всего, побьет это достижение уже до конца текущей недели, поскольку с большой долей вероятности примет участие в финале или матче за третье место.

Напомним, в эти минуты проходит полуфинальный поединок ЧМ-2022, в котором Аргентина играет с Хорватией. Идет первый тайм, счет пока не открыт.