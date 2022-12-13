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«Барселона» видит в полузащитнике «Бока Хуниорс» Вареле замену Бускетсу

Соглашение испанского хавбека с каталонцами истекает летом 2023 года.
13 декабря 2022 22:26
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Барселоны» нацелилось на подписание хавбека «Бока Хуниорс» Алана Варелы. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что трансферная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Как утверждает источник, представители сине-гранатовых рассчитывают, что 21-летний аргентинец способен заменить Серхио Бускетса, у которого заканчивается контракт с каталонцами в конце текущего сезона.

Добавим, что Варела является воспитанником «Бока Хуниорс». За все время проведенное в команде он принял участие в 76 матчах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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