Французский тренер Саудовской Аравии признался, что в полуфинале ЧМ будет болеть за Марокко

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар признался, что будет болеть за сборную Марокко в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Франции.

«Я француз, я родился во Франции, у меня есть французский паспорт, но завтра, уж извините, я буду болеть за сборную Марокко. Поскольку эта страна отметила меня, эти люди подарили мне столько любви, сколько невозможно себе представить», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, полуфинальный поединок между Францией и Марокко пройдет завтра, 14 декабря. Начало в 22.00 по московскому времени.

Саудовская Аравия завершила выступление на ЧМ после группового этапа, одержав одну победу над Аргентиной в стартовом матче.