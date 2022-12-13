Зидан может возглавить сборную Бразилии

Представители Бразильской футбольной конфедерации планируют связаться с Зинедином Зиданом, чтобы предложить пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что бывший наставник сборной Бразилии Тите завершил свою работу после выступления команды на чемпионате мира в Катаре. В четвертьфинале турнира бразильцы проиграли сборной Хорватии (1:1, пен. 2:4).

По информации источника, по мнению бразильского руководства, французский специалист может привести сборную к успеху на дальнейших международных турнирах.

Добавим, что Зидан находится без тренерской работы с июня 2021 года. Последним клубом для французского наставника стал мадридский «Реал». До этого он никогда не руководил сборной.