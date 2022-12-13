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Месси стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины на чемпионатах мира 

На счету 35-летнего аргентинца 11 голов на мундиалях.
13 декабря 2022 23:18
автор: Глеб Шевяков

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил 11-й гол за национальную команду на чемпионатах мира.

Отмечается, что на 34-й минуте матча 1/2 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии 35-летний нападающий реализовал 11-метровый удар.

Таким образом, футболист поставил новый рекорд сборной Аргентины по забитым мячам на мировых первенствах. Прошлое достижение принадлежало Габриэлю Батистуте, который отметился десятью голами за аргентинскую национальную команду.

Добавим, что в эти минуты сборная Аргентины обыгрывает национальную команду Хорватии в полуфинале чемпионата мира в Катаре со счетом 2:0.

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