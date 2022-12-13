Ришарлисон пропустит первые матчи «Тоттенхэма» после ЧМ из-за травмы

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон пропустит первые матчи лондонского «Тоттенхэма» после ЧМ в Катаре.

По информации британской прессы, бразилец повредил подколенное сухожилие во время разминки перед четвертьфинальным поединком против Хорватии и теперь будет вынужден лечиться около месяца.

В первом матче АПЛ после перерыва «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом».

На ЧМ Ришарлисон стал лучшим бомбардиром бразильцев с тремя мячами. Команда завершила выступление в 1/4 финала, проиграв хорватам в серии пенальти.