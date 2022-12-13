Форвард дортмундской «Боруссии» Мукоко интересен «Челси» 

Они серьезно или издеваются? Почему в мире заговорили о допуске России на Олимпиаду-2024

Такого мы не слышали за все время санкций: глава НОК США Сюзанна Лайонс заявила о целесообразности возвращения российских спортсменов на международную арену. А чуть раньше на то же самое намекнул президент Франции Эммануэль Макрон.