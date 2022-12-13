Форвард дортмундской «Боруссии» Мукоко интересен «Челси» 

Представители «Челси» заинтересованы в услугах нападающего дортмундской «Боруссии» Юсуффа Мукоко. Об этом пишет журналист Николо Скира в своих соцсетях.
Отмечается, что у футболиста истекает контракт с клубом Бундеслиги в конце текущего сезона.
Как утверждает источник, руководство лондонского клуба рассчитывает подписать 18-летнего игрока в качестве свободного агента летом 2023 года и предложить долгосрочное соглашение.
Добавим, что Мукоко выступает за основной состав дортмундской «Боруссии» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.