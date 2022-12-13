«Более или менее справедливый»: Линекер высказался о пенальти в матче Аргентина - Хорватия

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал пенальти в полуфинальном матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией. Напомним, право на 11-метровый получила «альбиселеста».
«Более или менее справедливый пенальти», - написал ветеран в своем твиттере.
Эпизод произошел на 32-й минуте матча. Голкипер хорватов Доминик Ливакович сбил нападающего аргентинцев Хулиана Альвараса. К «точке» подошел Лионель Месси и открыл счет.
Встреча подходит к концу, Аргентина выигрывает 3:0.
14 декабря пройдет второй полуфинальный поединок Франция - Марокко.