Кин – о сборной Англии: Команда постоянно находит способ проиграть

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о выступлении сборной Англии на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что по мнению ирландского специалиста, англичанам не хватает характера.

«Сборная Англии постоянно проваливается в важных встречах и находит новый способ, чтобы проиграть. В таких противостояниях, как со сборной Франции недопустимо ослабевать хватку и расслабляться. Такой серьезный соперник тут же тебя накажет», – приводит слова Кина британская пресса.

Напомним, что сборная Англии потерпела поражение от национальной команды Франции (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2022 и завершила свое выступление на турнире.