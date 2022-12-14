«Наслаждаюсь этим моментом». Месси - о выходе сборной Аргентины в финал ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после победы своей команды над Хорватией (3:0) в полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Наслаждаюсь этим моментом и горжусь всеми аргентинцами, которые поддерживают нас на родине», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что автором первого гола стал Лионель Месси, забивший с пенальти на 34-й минуте. В концовке первого тайма Хулиан Альварес (39-я) упрочил преимущество «альбиселесте». На 69-й минуте он же оформил дубль, а Месси выступил в качестве ассистента.

Аргентинцы вышли в финал, а их соперник определится в матче Франция – Марокко. Что касается хорватской сборной, то они сыграют в матче за третье место.