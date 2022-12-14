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Далич заявил, что не винит игроков сборной Хорватии после поражения от Аргентины на ЧМ-2022

«Шашечные» остановились в шаге от выхода в полуфинал мирового первенства.
14 декабря 2022 09:42

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий после поражения своей команды от Аргентины (0:3) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят. Мы честно проиграли игру, и мне не на что жаловаться», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что автором первого гола стал Лионель Месси, забивший с пенальти на 34-й минуте. В концовке первого тайма Хулиан Альварес (39-я) упрочил преимущество «альбиселесте». На 69-й минуте он же оформил дубль, а Месси выступил в качестве ассистента.

Аргентинцы вышли в финал, а их соперник определится в матче Франция – Марокко. Что касается хорватской сборной, то они сыграют в матче за третье место.

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