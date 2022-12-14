Месси подтвердил, что финал ЧМ-2022 станет для него последним матчем на мировых первенствах

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что финальный матч чемпионата мира-2022 в Катаре станет для него последним на мировых первенствах. Накануне латиноамериканцы обыграли национальную Хорватии (3:0) в полуфинале мундиаля.

«Я очень счастлив, что смог добиться этого. Я завершу свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Аргентинцы вышли в финал турнира, а их соперник определится в противостоянии Франции и Марокко. Что касается хорватской сборной, то они сыграют в матче за третье место.