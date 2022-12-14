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Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила о вакансии на пост главного тренера

Ранее Роберто Мартинес ушел в отставку после того, как команда не вышла из группы на чемпионате мира в Катаре.
14 декабря 2022 12:39
автор: Александр Евграфов

Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила о вакансии на пост главного тренера сборной Бельгии, сообщается на официальном сайте организации.

В объявлении отмечено, что новый тренер должен привести сборную к новым успехам, быть амбициозным и обладать международным опытом. Также отмечается, что специалист долен будет суметь интегрировать молодых игроков в состав команды.

Резюме на должность принимаются до 10 января 2023 года.

Ранее Роберто Мартинес объявил об уходе в отставку после того, как бронзовые призеры чемпионата мира 2018 в России не смогли выйти из группы.

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Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила о вакансии на пост главного тренера
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