Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила о вакансии на пост главного тренера сборной Бельгии, сообщается на официальном сайте организации.

В объявлении отмечено, что новый тренер должен привести сборную к новым успехам, быть амбициозным и обладать международным опытом. Также отмечается, что специалист долен будет суметь интегрировать молодых игроков в состав команды.

Резюме на должность принимаются до 10 января 2023 года.

Ранее Роберто Мартинес объявил об уходе в отставку после того, как бронзовые призеры чемпионата мира 2018 в России не смогли выйти из группы.