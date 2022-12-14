Тен Хаг отправил Санчо на тренировки по индивидуальной программе

Есть хет-трик и 800-й гол! Как Овечкин добрался до эпохальной отметки в погоне за великим рекордом Гретцки (видео)

В выездном матче НХЛ с «Чикаго» (7:3) Александр Овечкин набрал 4 (3+1) очка, забросив 800-ю шайбу в карьере.