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Тен Хаг отправил Санчо на тренировки по индивидуальной программе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» считает, что футболисту нужно набрать форму.
14 декабря 2022 13:13
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг направил футболиста команды Джейдона Санчо на тренировки по индивидуальной программе, сообщают британские СМИ.

Причиной тренерского решения стала недостаточно хорошая физическая форма 22-летнего нападающего.

По данным источника, специалист назвал это решение перезагрузкой спортсмена.

Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссиии» летом 2021 года. Его трансфер оценивается в 85 млн. евро. Соглашение с манкунианцами рассчитано до 2026 года.

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