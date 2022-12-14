Модрич разнес арбитра матча с Аргентиной на ЧМ-2022: Просто катастрофа

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич раскритиковал арбитра Даниэле Орсато после полуфинала чемпионата мира-2022 против сборной Аргентины (0:3).

«Мне не нравится говорить о судьях, но этот - один из худших. У меня не очень хорошие воспоминания о нем, он просто катастрофа. Пенальти там не было», - приводит слова хавбека зарубежная пресса.

В итоге аргентинцы вышли в финал, а их соперник определится в матче Франция – Марокко. Что касается хорватской сборной, то они сыграют в матче за третье место.