Игрок сборной Португалии Рамуш попал в секс-скандал

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оказался в центре секс-скандала после того как видео интимного характера попало в Интернет, сообщают португальские СМИ.

По данным источника, видео появилось через несколько дней после четвертьфинального матча с командой Марокко и быстро распространилось в социальных сетях.

Ряд СМИ сообщило о том, что источником появления видео стала женщина, которой Рамуш отправил его, а та выложила его в интернет.

В матче 1/8 финала против сборной Швейцарии Рамуш отметился хет-триком.