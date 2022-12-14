Более 10 тысяч полицейских будут отвечать на безопасность после матча Франции - Марокко на ЧМ-2022

Более 10 тысяч полицейских будут привлечены во Франции для обеспечения безопасности после матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 против сборной Марокко. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Ранее в стране случились массовые беспорядке, участие в которых активное участие приняли африканские болельщики.

Напомним, что встреча между национальными командами состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Мексики Сесаром Рамосом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.