На автовокзале Саларьево открыли граффити в честь побед сборной России по футболу

На московском автовокзале «Саларьево» открыто граффити в честь побед сборной России по футболу на чемпионатах Европы 2008 и мира 2018 года.

На граффити изображен момент празднования гола Андрея Аршавина в ворота сборной Нидерландов в дополнительное время матч 1/4 финала чемпионата Европы, принесшей победу российской команде. В церемонии открытия граффити принял сам автор гола.

Вторым эпизодом является момент отбития Игорем Акинфеевым решающего пенальти от испанца Яго Аспаса в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.