Титов считает, что глубина состава поможет сборной Франции обыграть Марокко на ЧМ-2022

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча в 1/2 финала чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Франции и Марокко.

«У французов глубже состав, много кого можно выпустить со скамейки, марокканцы серьезно устали. В этой встрече они не выдержат», - приводит слова экс-игрока «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между национальными командами состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Мексики Сесаром Рамосом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.