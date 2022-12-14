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Модрич раскрыл подробности разговора с Месси после матча Аргентина - Хорватия на ЧМ-2022

Накануне «шашечные» уступили латиноамериканцам со счетом 0:3.
14 декабря 2022 15:27

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич раскрыл подробности разговора с нападающим Аршентины Лионелем Месси после полуфинального матча чемпионата мира-2022 в Катаре.

Накануне «шашечные» уступили латиноамериканцам со счетом 0:3.

«Он крикнул мне: «Не переживай, вы большие молодцы». Я ответил, что желаю Аргентине успеха и победы в финале чемпионата мира», - приводит слова футболиста «Российская газета».

В итоге аргентинцы вышли в финал, а их соперник определится в матче Франция – Марокко. Что касается хорватской сборной, то они сыграют в матче за третье место.

источник: «Российская газета»
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Накануне «шашечные» уступили латиноамериканцам со счетом 0:3.
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