ПСВ ждет от «Реала» предложение о трансфере Гакпо

Нападающий ПСВ Коди Гакпо может перейти в мадридский «Реал». Об этом пишет зарубежная пресса.

Отмечается, что руководители нидерландской команды ждут, когда »сливочные» сделают предложение о трансфере.

Действующее соглашение игрока с клубом из Эйндховена рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.

Напомним, что Гакпо является воспитанником академии ПСВ. Всего за основной состав он провел 159 матчей, забил 55 мячей и отдал 50 результативных передач.