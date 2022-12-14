Экс-футболист «Локомотива» Ари: Скоро Россия будет играть в еврокубках

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари уверен, что отстранение российского футбола не продлится длительное время.

«В Европе Россию сейчас не любят, но скоро все будут признаваться в любви к вашей стране. Скоро все у всех наладится, вы будете играть в еврокубках и все будет как раньше. Для России неприемлемо иметь плохие отношения с кем-то», - приводит «РБ-Спорт» слова Ари.

Напомним, что отстранение российских клубных и национальных команд будет длиться до особого уведомления.