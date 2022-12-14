Группа НПО подала в суд на Бразильскую конфедерацию футбола за инцидент с котом

Группа бразильских НПО и Национальный форум защиты животных Бразилии подали иск против Бразильской конфедерации футбола (CBF) за жестокое обращение с животными, сообщают аргентинские СМИ.

Поводом стал инцидент во время пресс-конференции Вининсиуса Жуниора в Катаре перед четвертьфинальным матчем с командой Хорватии. Пресс-атташе национальной команды взял за шкирку кота, забравшегося на стол по время пресс-конференции, и скинул его. Кот не пострадал, он остался на пресс-конференции, улегшись у того самого стола.

Однако произошедшее возмутило зоозащитников, которые требуют от CBF один миллион реалов (около 200 тысяч долларов), публичных извинений и прохождения курсов по уходу за животными работниками федерации.

Сборная Бразилии проиграла в матче 1/4 финала чемпионата мира команде Хорватии, что дало повод для многочисленных мемов и шуток.