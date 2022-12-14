Более 1,5 млн евро были найдены при обыске у депутатов Европарламента по делу о коррупции ЧМ-2022

Полиция обнаружила более 1,5 млн евро наличными в ходе обыскных мероприятий в личных домах, а также у родственников и партнеров у депутата Европарламента Евы Кайли и бывшего депутата организации Анонио Панцери, сообщает бельгийская пресса.

600 тыс. были изъяты в доме Панцери, остальная сумма - у отца и бизнес-партнера Кайли Франческо Джорджи.

Следственные мероприятия проводятся по делу о коррупции при выборе места проведения чемпионата мира 2022 года, который в настоящий момент проходит в Катаре.

Адвокат Кайли уже опроверг все обвинения в адрес его клиентки.

Добавим, что Кайли, Джорджи и Панцери уже арестовали по решению федеральной прокуратуры. В ближайшее время будет вынесено решение по мерам пресечения подозреваемых до того момента, как суд огласит свой вердикт.