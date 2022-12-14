В ряде нидерландских городов отменили публичный показ матча Франция - Марокко

В нескольких нидерландских городов не будет организован показ полуфинала чемпионата мира 2022 года, в котором сыграют сборные Франции и Марокко, сообщает пресса Нидерландов.

Речь идет о Гааге, Амстердаме, Утрехте и Роттердаме.

Напомним, что французские и марокканские болельщики уже устроили беспорядки в Париже, после того, как их национальные команды вышли в полуфинал. Были арестованы 74 человека.

В Нидерландах боятся, что хулиганы воспользуются эмоциями болельщиков для провокации противоправных действий.

Матч Франция - Марокко пройдет 14 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Игра начнется в 22:00 по Москве.