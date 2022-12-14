Нападающий «Челси» Броя выбыл до конца сезона

Албанский футболист «Челси» Армандо Броя выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена, сообщается на официальном сайте «синих».

Броя получил травму во время товарищеского матча с «Астон Виллой» (0:1). После медицинского обследования было установлено, что 21-летний Броя не сыграет больше в этом сезоне, поскольку ему понадобится операция.

В этом сезоне футболист провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

«Челси» с 21 очком, набранным в 14 играх, занимает восьмое место в Английской премьер-лиге.

27 декабря «Челси» сыграет с «Борнмутом».