Наставник сборной Аргентины заявил, что нет никаких сомнений в том, что Месси лучший игрок в истории

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после того, как его команда вышла в финал чемпионата мира в Катаре высказал несколько комплементов а адрес капитана коллектива Лионеля Месси.

«Иногда кажется, что мы говорим это, потому что мы аргентинцы, но я считаю, что Месси — лучший в истории. У меня нет никаких сомнений. С люди показывают свои лучшие качества. Это удача и привилегия, что у меня есть такой футболист», - приводит пресс-служба сборной Аргентины слова главного тренера.

Второй финалист чемпионата мира в Катаре определится 14 декабря в противостоянии сборных Франции и Марокко.

Решающий матч турнира пройдет 18 декабря в Лусаиле.