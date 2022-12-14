Властимил Петржела: Кокорин сейчас игрок среднего уровня

То, как футболист распоряжается своим даром, определяет его судьбу. Кто-то становится великим футболистом, а кто-то остается никем», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом Sport24

«Кокорин — богом поцелованный игрок, русский Месси. Так про Александра можно было бы сказать лет 10 назад, когда у него впереди была вся карьера. Сейчас же это игрок среднего уровня, который реализовал лишь 10% своего таланта.

То, как футболист распоряжается своим даром, определяет его судьбу. Кто-то становится великим футболистом, а кто-то остается никем», — сказал Петржела Sport24.