Тимур Гурцкая: В «Спартаке» у Пиняева будут конкуренты

— Честно говоря, если бы не вброс, что появился на небосклоне «Спартак», то у меня было бы четкое понимание, что клуб для перехода Пиняева — «Локомотив». Но меня смутило, что вдруг появился «Спартак». А учитывая, что дыма без огня не бывает, может, и правда есть разговоры.

— Ваш прогноз: Пиняев все-таки перейдет в «Локомотив»?

— По мне, да. В «Локомотиве» Пиняев получит максимально много игрового времени. В «Локомотиве» у него будет игровое время, а в «Спартаке» у него будет два конкурента, один из которых — его товарищ (Зиньковский). Где его собирается использовать «Спартак», если останутся Промес, Мозес и Зиньковский, я не знаю.

Думаю, что люди, которые вокруг Пиняева, аккуратно распоряжаются его карьерой, и будут долго думать, где ему лучше развиваться. Мое личное мнение, сейчас у них на первом месте должно быть, где парню будет лучше с точки зрения игровой практики. А уж потом стоит думать о финансах, потому что вообще нет никаких проблем найти команду для Пиняева, и финансы будут хорошие везде.

— Есть вероятность, что Пиняев останется в «Крыльях» хотя бы до конца сезона?

— У всех игроков «Крыльев» есть ценник. И как найдется команда, которая захочет их видеть, они тут же соберутся и уйдут. В «Крыльях» это именно так работает, - сказал Гурцкая Sport24.