Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии по футболу

Бронзовый призер чемпионата мира 1990 года в составе сборной Италии, двукратный чемпион Италии Джанлука Виалли покинул пост в тренерском штабе национальной команды, сообщается на официальном сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).

Причиной стал рецидив онкологического заболевания, с которым много лет борется спортсмен. В апреле 2020 года Виалли заявил, что победил рак после 17 месяцев химиотерапии, но полтора года спустя признал, что болезнь вернулась.

«После долгих и сложных консультаций с врачами, я решил приостановить свои обязательства. Надеюсь, что временно. Моя цель – это использовать все силы, чтобы помочь себе преодолеть болезнь и снова вернуться к своему приключению вместе со всеми вами», - приводит сайт слова Виалли.