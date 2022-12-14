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Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии по футболу

Причиной стало онкологическое заболевание, обнаруженное у специалиста.
14 декабря 2022 19:03
автор: Александр Евграфов

Бронзовый призер чемпионата мира 1990 года в составе сборной Италии, двукратный чемпион Италии Джанлука Виалли покинул пост в тренерском штабе национальной команды, сообщается на официальном сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).

Причиной стал рецидив онкологического заболевания, с которым много лет борется спортсмен. В апреле 2020 года Виалли заявил, что победил рак после 17 месяцев химиотерапии, но полтора года спустя признал, что болезнь вернулась.

«После долгих и сложных консультаций с врачами, я решил приостановить свои обязательства. Надеюсь, что временно. Моя цель – это использовать все силы, чтобы помочь себе преодолеть болезнь и снова вернуться к своему приключению вместе со всеми вами», - приводит сайт слова Виалли.

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