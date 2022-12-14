Буну может заменить Нойера в «Баварии» 

Руководство «Баварии» рассматривает возможность подписать вратаря «Севильи» Ясина Буну. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что основной голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер сломал ногу после чемпионата мира в Катаре и не поможет команде до конца сезона.

Как утверждает источник, представители клуба Бундеслиги уверены, что игрок сборной Марокко может стать подходящим вариантом на позицию вратаря. Трансферная стоимость 31-летнего голкипера составляет 15 миллионов евро.

Добавим, что на текущем чемпионате мира-2022 Буну провел четыре встречи за сборную Марокко, в которых пропустил один гол и трижды отстоял на ноль.